الوزير الأول: كل المشاريع التي تمت مصادرتها سوف تنطلق

أكد الوزير الأول، سيفي غريب، أن كل المشاريع التي تمت مصادرتها سوف تنطلق، شاء من شاء وأبى من أبى.

وأورد الوزير الأول، في كلمة له على هامش زيارة العمل التي قام بها إلى ولاية جيجل: “نعمل على إثراء ورقة طريق اقتصاد تلبي احتياجات السوق الوطنية”.

وأكد الوزير الأول، على تسريع استرجاع الفضاءات الموجودة على مستوى ميناء جن جن لتصدير الإسمنت.

مؤكدا أن توجيهات الرئيس لإسترجاع الأموال المنهوبة تجسد بإطارات جزائرية.

كما أعلن سيفي غريب، عن إنشاء مرفأ خاص بتصدير الأسمنت تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية. وتخصيص 20 هكتارًا لفائدة الخواص والمستثمرين لإنجاز صوامع تخزين موجّهة للتصدير.

وحول تدشين مركب “كتامة-أقري فود”، قال الوزير: “اليوم نفتخر بهذا الإنجاز.. المشروع استلمناه دون دراسة ولا إمكانيات.. وأمواله نهبت وحولت للخارج”.

وأوضح الوزير الأول، أن المشروع تم استلامه بنسبة لا تفوق 20 بالمائة، والأدهى من ذلك، أن التحويلات البنكية الخاصة بالمشروع حولت للخارج.

وأضاف سيفي غريب، أنه وبتوجيهات الرئيس لاسترجاع الأموال المنهوبة، والتي تجسد اليوم بإطارات جزائرية، تم استلام هذا المشروع بدون دراسة وبدون امكانيات. وكان المشروع معقدا على المستويين التكنولوجي والتقني.

ولفت الوزير الأول، إلى أن 8 مليون دولار تم اقتصادها للخزينة العمومية بالاعتماد على الكفاءة الجزائرية. حيث تم إقتراح 6 مليون دولار، لمكتب دراسات أجنبي، ليتم في الأخير إنجازها بفضل اطارات المركب، وبتكلفة أقل بكثير.

وذكر الوزير الأول، بكلمة قالها له رئيس الجمهورية، وهي أن الجزائري لا يعرف المستحيل، وأن مهمتهم الأولى هي خدمة الشعب.

وفي الأخير، أكد الوزير الأول، أن المشروع يعد إضافة نوعية للاقتصاد الوطني والمنطقة. لافتا إلى أن شعارنا هو العمل بصمت وترك لغة الأرقام تتكلم.