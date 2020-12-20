الوزير الأول: لا يمكن إنجاز مطار أو مستشفى متخصص في كل ولاية

قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأحد، إنه لا يمكن إنجاز مستشفى متخصص أوومطار في كل ولاية.

وصرح الوزير الأول من إذاعة المدية “يجب الخروج من عقلية وتفكير كل ولاية تحتاج إلى مطار وعديد المستشفيات المتخصصة “.

وأضاف جراد “في الدول المتطورة تجد مستشفى واحد أو اثنان متطوران على الأكثر”.

وتابع “هناك مطالب وأولويات يجب القيام بها، في الجلفة قمنا بوضع حجر اساس لبناء مستشفى ضد السرطان وفي باتنة ايضا”.

وأضاف جراد “عندما ندرس الاقبال على هذه المستشفيات نجد نصفهم فارغ، بسبب عدم التوزيع المنطقي لها”.

وأشار أن مطلب إنجاز مستشفى متخصص أو مطار أو أي منشأة في ولاية ما يجب أن يأتي من خبراء ومختصين.

وتابع “إذا كانت هناك ولاية ما لديها مطار دولي، لماذا نقوم بإنجاز مطار بالولاية المجاورة، هذا توزيع غير منطقي للأموال”.