الوزير الأول لرجال أعمال أمريكيين: “الجزائر وجهة استثمارية حقيقية”

أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، في لقاء عقده بواشنطن، مع رجال أعمال أمريكيين، أن الجزائر أصبحت حاليا “وجهة استثمارية حقيقية”. مجددا عزم الدولة على “حماية المستثمرين وتوفير كافة الظروف لنجاح الاستثمار”.

كما أوضح الوزير الأول أن الجزائر “أصبحت حاليا وجهة استثمارية حقيقية بفضل الإصلاحات التي جسدتها الحكومة”. مبرزا الإطار القانوني والتنظيمي الجديد الذي يرسخ “مبادئ هامة وبالأخص حرية الاستثمار ويتيح للجميع، دون استثناء”. “كامل الحرية في اختيار الاستثمار مع إرساء الشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات”.

وأضاف أن الإطار القانوني الجديد ينشئ لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار لدى رئاسة الجمهورية. و”هو ما يعكس “عزم الدولة على حماية المستثمر وتوفير كافة ظروف نجاح الاستثمار”.

ونوه الوزير الأول بهذا اللقاء “الهام”، الذي يدل على “الإرادة المشتركة بين الجانبين الجزائري والأمريكي في الارتقاء بالشراكة الثنائية”. و”تطوير التعاون في شتى المجالات”. معتبرا أن مثل هذه اللقاءات “تأتي تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في تعزيز العلاقات والتعاون مع شركاء الجزائر”. و”بالأخص الولايات المتحدة التي تتقاسم معها الجزائر إرادة سياسية مشتركة وجب علينا استغلالها لترقية المحتوى الاقتصادي للعلاقة الثنائية بين البلدين”.

وأكد بن عبد الرحمان تطلع الجزائر إلى “استغلال كافة فرص التكامل بين اقتصادي البلدين”. و”رفع حجم الاستثمار على أساس مبدأ رابح-رابح وزيادة قيمة التبادلات التجارية وتنويعها”.

وأضاف أن اللقاء يأتي في ظرف تميزه “حركية كبيرة تطبع العلاقات الثنائية، لاسيما من خلال تنظيم آليات التعاون الثنائي”. وبالأخص “الدورة السابعة للمجلس الحكومي الجزائري-الأمريكي للتجارة والاستثمار”. و”التي توصلت إلى نتائج وتوصيات هامة يتوجب الحرص على تنفيذها وفق رزنامة زمنية محددة”.