الوزير الأول لشيتور: نريد حلولا آنية إستعجالية وليس حلولا على مدى المتوسط

صرح الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء بقصر الأمم، أن “تغيير الأشياء يجب أن يتم بشكل إستعجالي”.

وأكد الوزير الأول، في رد له على مداخلة وزير الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، قائلا “إذا كنت تتحدث عن المدى المتوسط فأنا عندي الإستعجال في حل الأمور”.

وأضاف الوزير الأول مخاطبا وزير الإنتقال الطاقوي “تطرقك لعدم حوزتنا للطاقة والطبيعة الكلاسيكية، يجب أن يكون بالتطرق للإستعمال البدائل فورا”.

وفيما يخص إستعمال السير غاز، ألح الوزير الأول على “ضرورة تعميم إستعمالاته ” وقال جراد “إنني أنتظر ذلك، رئيس الجمهورية تحدث عنه خلال مجالس الوزراء أكثر من مرة، وتحدثت أنا كذلك عليه، يجب على كل الوزارات التوجه في مواردها على تعميم إستعمال سير غاز في حضائرها”.

ودعا الوزير الأول الولاة كذلك “إلى تعميم استعمال سير غاز في سيارات الولايات والبلديات والدوائر”.

وأكد جراد “يجب أن تفهموا أنه يجب تغيير الأشياء إستعجاليا، لأن ذلك يأتي ضمن مخطط رئيس الجمهورية وخطط الحكومة”.

وأوضح الوزير الأول أن “المواطنين ينتظرون، لما يتم وعدهم بإنجاز طاقات متجددة على مدى 5 إلى 10 سنوات شيء حسن، لكن الان ننتظر في الحلول اليومية، ويجب تطبيقها حينا”.

وأعلن الوزير الأول للحضور أنه “لن يتم تنظيم إجتماع في ملتقيات أخرى لتقييم الأشياء بل لتقييم الأشغال النجزة والتي سنكون بصدد إنجازها”.