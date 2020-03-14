الوزير الأول للجزائريين: إلزموا منازلكم حتى نتجاوز أزمة كورونا

دعا الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، الجزائريين، إلى الالتزام بالمنازل، وعدم مغادرتها الا في حالة الضرورة القصوى.

ويـأتي تصريح الوزير الأول، على هامش تدشينه لمركز إيواء حالات الاشتباه بفيروس كورونا، بفرانز فانون في البليدة.

وقال جراد “توقيف التدريس، وإغلاق الجامعات والمعاهد، لا يعني الذهاب إلى المنتزهات وأماكن التجمعات، والمساحات الخضراء، بل كان وعيا من الحكومة بخطورة هذا الفيروس، والذي يستدعي الحفاظ على صحة الفرد والمجتمع”.

وأفاد الوزير الأول أن الإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص كورونا لا علاقة لها بأمور سياسية مثلما حاول البعض تسويقه.

وقال جراد “الإجراءات التي اتخذناها بخصوص كورونا لا علاقة لها بأمور سياسية مثلما حاول البعض تسويقه، بل وعيا منا بخطورة هذا الفيروس الذي قتل الآلاف حول العالم”.