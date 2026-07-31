الوزير الأول للناقلين: أرواح المسافرين أمانة في أعناقكم

دعا الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الجمعة، السائقين، إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والاحترام الصارم لقوانين المرور.

وقال الوزير الأول، خلال تفقده، بمستشفى محمد لمين دباغين بباب الواد (الجزائر العاصمة)، لحالة المصابين في حادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين وسقوطها في منحدر بالطريق الإجتنابي ببرحمون الكرمة، بضواحي دائرة بومرداس الذي خلف، في حصيلة مؤقتة، 25 حالة وفاة و44 مصابا، أن أرواح المسافرين أمانة في أعناق السائقين.