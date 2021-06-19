الوزير الأول لمترشحي الباك: النجاح حليفكم.. أنتم من سَيبنِي الجزائر الجديدة

بعث الوزير الأول، عبد العزيز جراد، برسالة إلى التلاميذ المقبلين على إجتياز إمتحان “الباك” وأوليائهم، عشية امتحان شهادة البكالوريا برسم السنة الدراسية 2020/2021.وذلك عبر تدوينه له، على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك.

وكتب الوزير الأول : “أود أن أقف مع التلاميذ وأوليائهم، لأشاركهم استعدادهم لهذا اليوم فأقول لهم.أنتم قادرون على إثبات ذواتكم وتخطي هذه المحطة في مساركم.أدعو الله أن يوفقكم ويسدد إجاباتكم.أنتم من سَيبنِي جزائر الغد، الجزائر الجديدة..النجاح حليفكم.. والجامعة في انتظاركم”.

ويستعد أزيد من 731 ألف مترشح لإجتياز إمتحان البكالوريا دورة جوان 2021 عبر ربوع الوطن، غدا الأحد.ويتوزع المترشحون، على 2528 مركز عبر التراب الوطني.ويأتي ذلك، وسط إجراءات صحية صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.