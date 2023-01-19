قناة النهار الوزير الأول: لم نستورد بذور الحبوب منذ سنة 1995 بقلم النهار أونلاين نشر في 19 جانفي 2023 - 20:08 شارك غرِّد أرسل 73 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/dkXtd اقرأ أيضا وزير التجارة للنهار : المواطن سيرى الإجراءات التي إتخذها الرئيس لتطبيقها خلال شهر رمضان قناة النهار 10 جانفي قوجيل يردّ على السفير الفرنسي السابق بالجزائر:" الإستعمار ومخلّفاته مزالت موجودة يجب مواجتها" قناة النهار 10 جانفي سكن: بعد فتحه نهاية 2019 .. أين وصل ملف lpa قناة النهار 03 جانفي زين عامر: المنتخب الوطني لعب جيدا لكن هناك نقائص كثيرة يجب التخلص منها قناة النهار 17 جانفي طالع هابط: النوي يقصف العيادات الخاصة ومافيا الدواء بعد فضيحة سرقة أدوية السرطان من مستشفيات الدولة قناة النهار 19 جانفي تساقط للأمطار على هذه المناطق..التفاصيل قناة النهار 10 جانفي النهار ترندينغ: شوشع وبعبع يشعلان مواقع التواصل الإجتماعي في مباراة عنوانها "جبر الخواطر" قناة النهار 03 جانفي رميساء بوعلام: تعرضت لكسر في أنفي والمتسبب فيه هو زميلي في التدريب قناة النهار 29 ديسمبر ملف إستيراد السيارات.. هذا هو الجديد قناة النهار 13 جانفي أمطار مرتقبة بداية من يوم الغد .. التفاصيل قناة النهار 17 جانفي