“الوزير الأول :” لن ندخر أي جهد حتى تصل الجزائر إلى مستوى نمو دول مجموعة العشرين

قال الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، إن تصويت النواب على قانون المالية 2022، يحرر الحكومة للعمل أكثر. كما قال الوزير “نتعهد أمام الله والشعب لن ندخر أي جهد، حتى تبلغ الجزائر أسمى المراتب إن شاء الله”.

كما أضاف الوزير الأول، على هامش التصويت على قانون المالية 2022، أن الجزائر يمكنها، بلوغ مستويات نمو دول مجموعة الـ20. وأشار بن عبد الرحمان، أن “البعض سيقول أنه سرابا ولكنه ليس كذلك، فبدأت للبلد كل المقومات بداية من المورد البشري”.

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