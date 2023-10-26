الوزير الأول: ما يصدر عن الجزائر مبني على المصداقية.. نحن مستعدون

قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أننا في خضم حرب إعلامية ضروس، والحروب الحديثة هي حروب إعلام. مؤكدا على أن ما يصدر عن الجزائر مبني على المصداقية بكل مؤسساتها. ونحن مستعدون لمجابهة مثل هذه الحروب الإعلامية”.

ودعا الوزير الأول لدى توقفه بجناح مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، خلال زيارته إلى صالون الجزائر الدولي للكتاب “سيلا 2023” لأن تخصص مجلة الجيش عددا خاصا بالأمن الغذائي والأمن المائي الوطنيين. باعتبارهما أحد مكونات الأمن القومي. مضيفا أنهما “تحدي حالي ومستقبلي بالنسبة للجزائر”.

وأضاف من جهة أخرى إلى أننا “في خضم حرب إعلامية ضروس والحروب الحديثة هي حروب إعلام”. مؤكدا على أن “ما يصدر عن الجزائر مبني على المصداقية بكل مؤسساتها. ونحن مستعدون لمجابهة مثل هذه الحروب الإعلامية”.

و تابع يقول “مثل هذه المجالات تساعد على تقوية اللحمة الوطنية وتكريس مصداقية البحوث الجزائرية ومصداقية المعلومة الصادرة عن المؤسسات الجزائرية”.

كما دعا لتخصيص مختلف إصدارات ومجلات مؤسسة الجيش لإبراز “مظاهر التضامن الجزائري مع الثورات الأخرى والتعمق فيه. حيث وقفت الجزائر إبان ثورتها مع بعض الثورات منها فلسطين. وحتى بعض دول الجوار إذ عشر دول افريقية نالت استقلالها سنة 1960 بفضل الثورة الجزائرية وهجومات 20 أوت 1955.

وبنفس الجناح أيضا، أشار الوزير الأول بن عبد الرحمان إلى ضرورة إبراز التضاريس الجزائرية بجميع تنوعاتها في الخرائط. وخصوصا في ظل توفر التكنولوجيات الحديثة التي تساعد على تقديم خرائط “تبرز جغرافية الوطن الجزائري بكل مكوناته من مناخ وتضاريس.

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