الوزير الأول: محاولات تخطي 2 مليار دولار صادرات خارج المحروقات أرقت عديد الاطراف

قال الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، إن محاولات تخطي عتبة 2 مليار دولار صادرات خارج المحروقات أرقت عديد الأطراف.

كما أشار الوزير الأول، إلى أن الإرادة السياسية، وتجند الكفاءات مكنا من كسر هذا الرقم.

في حين، أوضح، الوزير الأول، أن رغم الصعوبات التي اعترضت مسار الإنعاش الاقتصادي واصلت الحكومة مسعاها لتنويع صادرات خارج محروقات. تابعا و”ضبط الواردات ومكافحة التبذير والتزمت بجهودها أيضا في تضخيم الفواتير”.

وتعمل الحكومة -يقول أيمن بن عبد الرحمان- على مواصلة تطهير وضع الأدوات اللازمة ومكافحة تجارة غير رسمية. و”رقمنة القطاعات خاصة التجارة الالكترونية”.

للإشارة، أشرف الوزير الأول ، صبيحة اليوم، على افتتاح منتدى التصدير “تنمية الصادرات من أجل التجديد الإقتصادي”.