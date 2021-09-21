الوزير الأول: مخطط عمل الحكومة هدفه بناء الجزائر الجديدة

قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن مخطط عمل الحكومة، يحتوي على خطوط عريضة لبرنامج عمل الحكومة إلى غاية آفاق 2024.وستعمل الحكومة من خلاله على مواصلة ورشات الإصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في سبيل بناء الجزائر الجديدة.

وخلال جلسة عمل بمجلس الأمة لعرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة، قال الوزير أن مخطط الحكومة هو خط توجيهي لعمل الحكومة تضمن الأولويات الواجب إنجازها.وهو ذو طابع عملي للواقع ونظرة إستشرافية عن دراسة التطورات السابقة والتحولات التي يعرفها العالم والواقع الإقتصادي والإجتماعي لبلادنا.

مضيفا، أن المخطط بعيد عن النوايا والتمنيات، حيث ستلتزم الحكومة على تحقيقه بهدف معالجىة الإختلالات الكبرى الناجمة عن تراكمات سابقة.

وتابع بن عبد الرحمن، أن مخطط الحكومة يتمحور حول 5 فصول أساسية وهي تعزيز دولة القانون وتشديد الحوكمة. افصل الثاني من أجل إنعاش وتجديد إقتصاديين، والفصل الثالث من أجل تنمية بشرية أمثل وسياسة إجتماعية مدعمة.والفصل الرابع من أجل سياسة خارجية نشطة وإستباقية.والفصل الأخير هو من أجل تعزيز الأمن والدفاع القويين.

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