الوزير الأول: مصر من أكبر شركاء الجزائر الاقتصاديين في التجارة والاستثمار

قال الوزير الأول، سيفي غريب، إنّ الجزائر ومصر سيرتقيان بالتعاون والشراكة لتصل إلى مرتبة تليق بالتاريخ النضالي المشترك للشعبين الشقيقين. وتسمح بتجسيد الإرادة القوية لتعزيزها والتي عبّر عنها قائدا البلدين. سيادة الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الوزير الأول في كلمة له أثناء افتتاح أشغال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة “الجزائرية-المصرية” للتعاون. أن حرص قائدي البلدين مكّن من المضي قدما في تعزيز علاقات التعاون والشراكة الجزائرية-المصرية. ومن وضع أسس إضفاء الطابع الاستراتيجي المستدام عليها، في سبيل الارتقاء بها إلى أعلى مستويات التكامل والاندماج، خدمة لمصالح بلدينا وتطلعات شعبينا الشقيقين إلى المزيد من التعاون والتقارب وتشابك المصالح والمنافع.

وأشار الوزير الأول، إلى أن بين الجزائر ومصر سجلّ اقتصادي حافل من التعاون النموذجي والشراكات الناجحة في مجالات شتى كالطاقة والتجارة والاستثمار. فخلال السنوات القليلة الماضية، سجل البلدان العديد من المنجزات في المجالات الاقتصادية والتجارية. وحققا العديد من المشاريع الاستثمارية المشتركة القوية والناجحة في قطاعات الطاقة والبتروكيميائيات. وخاصة الأسمدة الآزوتية بوهران، والكابلات الكهربائية بعين الدفلى، والصناعة الصيدلانية بالجزائر العاصمة.

وأضاف سيفي غريب أن بعض هذه الشركات باشرت تصدير منتجاتها للخارج انطلاقا من الجزائر. حيث أضحت مصر من أكبر شركاء الجزائر الاقتصاديين في التجارة والشراكة الاستثمارية. كما وقَّع مجمع سوناطراك بالجزائر وشركة بتروجيت “Petrojet” بمصر على بروتوكول لإنشاء شركة مختلطة لصناعة التجهيزات في ميدان الغاز والبترول وتطوير حقل حاسي بير ركايز بالجزائر.

وشدّد الوزير الأول، على أن النتائج الإيجابية التي تعرفها الشراكة بين البلدين تتطلب منا العمل على مضاعفتها. وخاصة في ظل ما جاء به قانون الاستثمار الجديد في الجزائر. الذي يقدم التسهيلات الضرورية والتحفيزات اللازمة لتوفير بيئة مواتية لجلب واستقطاب الإستثمارات المباشرة وزيادة حجم تدفقاتها.

