الوزير الأول: مظاهرات 17 أكتوبر 1961 تبقى راسخة في ذاكرتنا

قال الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أن مظاهرات 17 أكتوبر 1961 تبقى راسخة في ذاكرتنا ومغروسة في وجدان أمتنا.

وأضاف الوزير في تغريدة على صفحته على التويتر، “نقف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء مظاهرات 17 أكتوبر 1961. 6 عقود مرت على هذه المجزرة الشنيعة التي تدوّن يوما أسودا في سجلات الاحتلال. يوم لن يمحيه ماحي. مظاهرات تبقى راسخة في ذاكرتنا ومغروسة في وجدان أمتنا. إنه تاريخ وطننا، فلنستلهم منه العبر وليكن نبراسا نضيء به درب النهوض ببلدنا.

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