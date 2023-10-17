الوزير الأول: مظاهرات 17 أكتوبر 1961 تعيد الى الاذهان بشاعة الممارسات الاجرامية

نشر الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، تغريدة بمناسبة الذكرى الـ62 لمظاهرات 17 اكتوبر 1961.

وجاء في نص التغريدة عبر حسابه على منصة “x”:

“الذكرى الثانية وستون لمظاهرات 17 أكتوبر 1961، معلم يعيد إلى الأذهان بشاعة الممارسات الاستدمارية الإجرامية المقترفة في حق الشعب الجزائري وتذكرنا جيلاً بعد جيل بتضحيات الشهداء الذين سقطوا في مجزرة باريس، وألقيت اجسادهم الطاهرة في نهر السين، وستظل مرجعا قويا، وشاهدا على مدى التحام الجالية الجزائرية بالوطن الأم، وعلى كفاح الشعب الجزائري المرير ذوداً عن أرضنا المباركة وغيرةً على هوينا وترسيخاً لوحدتنا.

المجد والخلود لشهدائنا الابرار وعاشت الجزائر حرة أبية”