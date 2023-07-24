الوزير الأول يستقبل مفوض الاتحاد الإفريقي للتربية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين 24 جويلية 2023، بقصر الحكومة، محمد بلحسين، مفوض الاتحاد الإفريقي للتربية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي يقوم بزيارة عمل إلى بلادنا.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فقد شكل اللقاء فرصة لاستعراض نشاطات التعاون بين الطرفين، لاسيما في إطار المساعي الإفريقية المشتركة لتنفيذ ورقة الطريق حول موضوع التربية، الذي اعتمده الاتحاد الإفريقي موضوعا لسنة 2024.

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