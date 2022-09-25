الوزير الأول: ملامح النهوض الإقتصادي بدأت بالظهور

أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأحد، إن ملامح النهوض بالاقتصاد الوطني بدأت تظهر من خلال المؤشرات التي كشف عنها الرئيس تبون بالأمس، خصوصا مؤشر التوازن التجاري.

وفي هذا السياق، كشف الوزير الأول بأن الميزان التجاري حقق فائضا تجاريا بقيمة 14 مليار دولار. وذلك بفضل جملة من التدابير التي قامت بها الحكومة لانعاش الاقتصاد الوطني.

وأضاف بن عبد الرحمان، خلال اليوم الثاني والآخير من أشغال لقاء الحكومة بالولاة بقصر الأمم، بأن هناك تحسن في سعر صرف العملة الوطنية، يعود الى تحسن الاداء الاقتصادي، وحكمة الرئيس في تسيير شؤون الدولة، مشيرا إلى أن برنامج الرئيس لم يكن اعتباطيا، بل كان مبني على معطيات حقيقية.

الحكومة تسعى حماية المنتوج والانتاج الوطني

ومن جهة أخرى، أكد الوزير الأول أن الحكومة تسعى الى حماية المنتوج والانتاج الوطني.

وشدد الوزير في هذا الإطار، على ضرورة تطهير فاتورة الاستيراد، بعدما كان هناك استيراد لكل من هب ودب .

عوائق تؤثر على السيرورة المحلية

هذا وكشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن هناك عوائق سلبية تؤثر على السيرورة المحلية.

وشدد في هذا السياق على ضرورة تدارك العديد من الفوارق، بالإضافة إلى مراجعة قانون البلدية والولاية.