الوزير الأول.. من أولويات مخطط عمل الحكومة استعادة ثقة المواطن ومحاربة الفساد

قال الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، إن مخطط عمل الحكومة قدم المحاور الكبرى. وجاء تصريح الوزير الأول، ردا على تساءل النواب حول عدم وضع الآجال المحددة لما جاء به مخطط عمل الحكومة الجديد.

وعن أولويات مخطط عمل الحكومة، أكد الوزير الأول، أن محاربة الفساد والرشوة والرداءة أولوية. كما أضاف الوزير، أثناء رده على تسائلات النواب، أن استعادة ثقة المواطن من أولوية الأولويات.

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