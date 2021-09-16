الوزير الأول..  “من الإجحاف إعطاء صورة سوداوية تضر ببلادنا”

دعا الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، إلى عدم إعطاء صورة سوداء عن الجزائر للغير. وقال بن عبد الرحمان، “من الإجحاف أن نعطي صورة سوداوية تضر البلاد”.

وجاء تصريح الوزير الأول، خلال رده عن تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مخطط عمل الحكومة. وأشار في الإطار ذاته، إلى أن مخطط انعاش الاقتصاد يستهدف تمويل الاقتصاد بطرق من شأنها بناء جزائر متطورة ومزدهرة.

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