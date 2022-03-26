الوزير الأول: نتطلع الى تحقيق وثبة نوعية في البحث والابتكار
أكد الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمان، اليوم السبت، أن الحكومة تتطلع الى تحقيق وثبة نوعية في مجال البحث والابتكار بعد تنصيب الـمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
وفي هذا السياق، أضاف الوزير الأول خلال اشرافه على تنصيب المجلس، قائلا:”إننا نتطلع من خلال تنصيب هذا الـمجلس، إلى تحقيق وثبة نوعية في مجال البحث والابتكار”.
موضحا في الوقت ذاته ان الجزائر تتوفّر على كل المقوّمات الأساسية لإحداث هذه الوثبة وتحقيق التنمية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أكد بن عبدالرحمان، أن هذا الأمر لن يتأتى إلا بمعالجة الاختلالات التي حالت دون أداء هذه المنظومة مهامَّها على أكمل وجه.
كما أشار الوزير الأول إلى أن الحكومة تعمل في إطار تنفيذ مخطط عملها، على مواصلة دعم التخصصات التقنية والعلوم الدقيقة
بعد تجسيد مشروع إنشاء المدرستين العليين في والرياضيات والذكاء الإصطناعي.
إضافة الى مضاعفة الإهتمام بالـمؤسسات الناشئة ومرافقة حاملي الأفكار والمشاريع المبتكرة والحلول الذكية وترقية المقاولاتية خاصة في الوسط الجامعي.
الى جانب الـمبادرة بتدابير تحفيزية من تسهيل لإجراءات تسجيل براءات الإختراع وكذا التقليل من تكلفة الإيداع والتسجيل.
فضلا عن تعزيز حمايتها، من أجل رفع وتيرة الابتكار في الوسط الجامعي والبحثي.
مع تفعيل جميع أجهزة تحويل نتائج البحث نحو القطاع الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما من خلال تفعيل مراكز الابتكار ونقل التكنولوجيا.
بالمقابل نوّه بن عبدالرحمان بأن خلق الديناميكية الضرورية من أجل تعزيز التطور التكنولوجي والإبتكار، لا تقع على عاتق قطاع بعينه
أو جهة ما لوحدها بقدر ما هي مسؤولية جماعية ضمن مقاربة شاملة مبنية على رؤية إستشرافية واضحة الـمعالم والأهداف.
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الوزير الأول يدعو الى تحسين تصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية
الوزير الأول يدعو الى تحسين تصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية
كما دعا الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمان اليوم السبت الى تحسين تصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية الجزائرية.
وفي هذا السياق أضاف الوزير الأول خلال اشرافه على التنصيب الرسمي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، أنه “يجب العمل على تحسين تصنيف جامعاتنا ومؤسساتنا البحثية”.
كما دعا الى عدم الإنسياق وراء التصنيفات الشكلية والوهمية الـمبنية على الحضور الإلكتروني فقط للجامعات ومراكز البحث.
بالمقابل نوّه الوزير الاول إلى أن النتائج الـمحققة في الـميدان، بالرغم من الإستثمارات الكبيرة التي قامت بها الدولة في مجال تطوير البحث العلمي، لا ترقى إلى مستوى الطموحات والتطلعات.
علاوة على أن تصنيف الـمنتوج البحثي على مستوى مؤشرات التقييم الجادة على الـمستوى الدولي، لم يصل بعد إلى ما نصبو إليه.
الى جانب ذالك كشف بن عبدالرحمان أن عدد الباحثين الدائمين في مراكز البحث لم يتعدَّ 2219 باحثا دائما.