الوزير الأول: “نجحنا في تحدي التلقيحات وتحدي الأدوية وسننجح في تحدي الكمامات”

شارك الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الجمعة في اجتماع لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا في الجزائر، حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة.

وأكد جراد خلال الإجتماع مع لجنة متابعة ورصد كورونا، أن الجزائر نجحت في تحدي التلقيحات وفي تحدي الأدوية وستنجح أيضا في تحدي الكمامات.

وقال جراد: “استطعنا تكوين جبهة وطنية حقيقية ضد الوباء بفضل تجند الجمعيات والشباب والمجتمع المدني في توزيع الكمامات والأغذية المساعدات”.

كما شدد الوزير الأول على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية ووضع الكمامات واحترام تدابير اجراءات الحجر الصحي تفاديا لفيروس لانتشار فيروس كورونا.