الوزير الأول: نحرص على تنفيذ خط أنابيب الغاز الجزائر-لاغوس والطريق الرابط بين تندوف والزويرات

أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن الجزائر ملتزمة بالعمل لتحقيق الإندماج القاري على غرار الطريق العابر للصحراء وجعله رواق إقتصادي.

وأورد الوزير الأول، في كلمة له بأشغال القمة الثانية حول “تمويل المنشآت في أفريقيا” بالعاصمة السنغالية داكار، أن الجزائر ماضية في تطوير البنية التحتية. لاسيما مشروع الطريق البري الرابط بين تندوف والزويرات بموريتانيا.

وتابع ايمن بن عيد الرحمان، أن الجزائر حريصة على تنفيذ خط أنابيب الغاز الجزائر- لاغوس.

هذا وانطلقت اليوم الخميس، أشغال القمة الثانية حول “تمويل المنشآت في أفريقيا” بالعاصمة السنغالية داكار.

ويشارك الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، في هذه القمة، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

هذا وحل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ليلة أمس الاربعاء، بالعاصمة السنغالية دكار، للمشاركة في الافتتاح الرسمي للقمة الثانية حول “تمويل المنشآت في أفريقيا”.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، يشارك الوزير الأول في هذه القمة، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وكان في استقبال الوزير الأول لدي وصوله إلى مطار دكار ليوبولد سيدار سنغور، حافظ الأختام وزير العدل السنغالي، إسماعيل ماديور فال. إلى جانب سفير الجزائر لدى السنغال.