الوزير الأول: نحن في إتصالات جد متقدمة مع الشركاء الأوروبيين لكراء طائرات إخماد الحرائق

أكد الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، أن الدولة تعمل مع الشركاء الأوروبيين للأجل إستئجار طائرات للإسراع في إطفاء الحرائق في أقرب وقت.

وفي تصريح له عبر التلفزيون الجزائري، قال الوزير الأول:”الدولة تعمل مع شركائنا الأوروبيين من أجل كراء بعض الطائرت الخاصة بإطفاء الحرائق.”

وأضاف بن عبد الرحمن:” نحن في إتصلات جد متقدمة مع الشركاء الأوروبيين من أجل إتمام هذه العملية التي ستساعدنا في الإسراع بإطفاء هذه الحرائق.”