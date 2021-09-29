الوزير الأول: نحن من الأوائل في إفريقيا بإنتاج اللقاح

قال الوزير الأول، ايمن بن عبد الرحمان، إن تطابق منشآت صيدال مع المعايير المحددة من طرف الخبراء الصينيين، مكنها من الحصول على التصريح بإنتاج اللقاح من طرف شركة سيونافاك الصينية.

مشيرا إلى أن صيدال تحصلت على تصريح لإستعمال الإسم التجاري “كورونا فاك” للقاح الذي سيتم إنتاجه بالجزائر.

وأورد الوزير الأول، في كلمة له على هامش إشرافه على الإنطلاق في إنتاج اللقاح “كورونا فاك”، بقسنطينة: “نحن من الأوائل في إفريقيا المصرح لنا باستخدام هذه الميزة لإنتاج اللقاح المماثل للمنتوج في الصين”.