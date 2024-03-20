الوزير الأول نذير العرباوي يترأس إجتماعًا للحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، إجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالأملاك الوقفية. وكيفية تحديد الشروط والكيفيات المتعلقة باستغلال الأملاك الوقفية واستثمارها وتنميتها.

وخصص الإجتماع خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالأملاك الوقفية. يهدف إلى تنظيمها وتسييرها وحفظها وحمايتها وفق مقاربة عصرية.

كما تطرق الإجتماع إلى كيفية تحديد الشروط والكيفيات المتعلقة باستغلال الأملاك الوقفية واستثمارها وتنميتها من أجل مساهمتها في التنمية الوطنية.