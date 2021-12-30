الوزير الأول: نسبة نمو الإقتصاد الوطني بلغت 4.1 بالمائة

كشف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن نسبة نمو الإقتصاد الوطني بلغت 4.1 بالمائة.

وأكد الوزير الأول في لقاء صحفي، أن الوضع الإقتصادي الجزائري في “عافية تصاعدية” .

كما أكد بن عبد الرحمان أيضا، أن الوضعية الإقتصادية تعتبر استثناءً مقارنة في المنطقة وحتى ببعض الدول الكبرى، مضيفا أن الجزائر قد تمكنت من حشد قدرات الإنتاج الوطني ما سمح لها بتخفيض اراداتها وعدم التوجه إلى المديونية الخارجية أو طبع النقود.

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