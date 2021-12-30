الوزير الأول: نسبة نمو الإقتصاد الوطني بلغت 4.1 بالمائة
كشف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن نسبة نمو الإقتصاد الوطني بلغت 4.1 بالمائة.
وأكد الوزير الأول في لقاء صحفي، أن الوضع الإقتصادي الجزائري في “عافية تصاعدية” .
كما أكد بن عبد الرحمان أيضا، أن الوضعية الإقتصادية تعتبر استثناءً مقارنة في المنطقة وحتى ببعض الدول الكبرى، مضيفا أن الجزائر قد تمكنت من حشد قدرات الإنتاج الوطني ما سمح لها بتخفيض اراداتها وعدم التوجه إلى المديونية الخارجية أو طبع النقود.
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أشرف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن على الإطلاق الرسمي للبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية. والتي من شأنها ضمان إحترام أكبر لمبادئ حرية الوصول إلى الطلب العمومي والمساواة بين المرشحين وشفافية الإجراءات.
أكد بن عبد الرحمن أن البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية ستسمح بإسداء أكثر شفافية ومراقبة وبمعالجة جيدة لتسيير النفقات العمومية من قبل مختلف الجهات المعنية. كما أن هذه البوابة الإلكترونية ستسمح بمكافحة الرشوة وتعزيز المنافسة وتبسيط التسيير وتحقيق إقتصاد في النفقات وتحسين جمع المعطيات حول الصفقات العمومية. كما ستوّلد تنافسية أكبر ومعرفة أحسن للسوق بالنسبة لكل المؤسسات.
وأوضح الوزير الأول، أن البوابة الالكترونية للصفقات العمومية. يمكن إكتشاف خدماتها عبر الموقع: http://marches-publics.gov.dz و تعتبر خطوة هامةستمكن من عصرنة الإجراءات وجعلها أكثر فعالية. وستسهل خاصة العلاقات بين المتعاملين الاقتصاديين والمصالح المتعاقدة المعنية بالطرف العمومي.
وأشار إلى أن هذه البوابة الإلكترونية تشكل أداة لرفع الطابع المادي لإجراءات إبرام الصفقات العمومية. كما أن هذا النظام الجديد يجب أن يستعمل لضمان الشفافية. وحرية وصول كل المتعاملين الإقتصاديين المعتمدين إلى الصفقات العمومية مهما كان موقعهم الجغرافي.