الوزير الأول: نسبة العمق التأميني في الجزائر من اضعف المستويات في افريقيا

كشف الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، أن نسبة العمق التأميني في المجتمع الجزائري من اضعف المستويات على المستوى الافريقي.

مشددا على أنه يجب تأصيل ثقافة التأمين على مستوى المجتمع الجزائري يضيف نفس المتحدث.

وأوضح الوزير الأول أن الكوارث الطبيعية الاخيرة من 2004 الى 2020 كلفت الخزينة ما يقارب 5 ملايير دولار.

وهذا ناتج عن عدم وجود ثقافة تأمينية وعدم وجود تأمينات على مستوى الشركات.

وجاءت هذه التصريحات في كلمة للوزير الأول على هامش تنصيب المرصد الوطني للإدخار اليوم السبت.