الوزير الأول: نعمل على مرافقة المستثمرين وخلق الآلاف من مناصب الشغل

كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أنه تم منح ما يفوق عن 780 تمديد في إطار مرافقة المستثمرين.

وأضاف الوزير الأول عند عرضه بيان السياسة العامة أمام المجلس الشعبي الوطني، أن هذه المرافقة ستسمح بخلق الآلاف من مناصب الشغل في المدى القصير . على اعتبار أن المدة القصوى لدخولها حيز الاستغلال لا يجب أن تتجاوز سنة واحدة.

وأضاف الوزير الأول، أن وضوح الرؤية بخصوص المقاربة الجديدة للاستثمار المدعومة بإعداد جميع النصوص التطبيقي. وكذا تحسين ظروف استقبال المستثمرين ومعاملاتهم ومرافقتهم. وكذا القضاء على كل مظاهر المحسوبية والبيروقراطية وتفعيل المنصة الرقمية للمستثمر.

وكشف الوزير الأول، أن المنصة في مرحلتها الأولى الخاصة بعمليات التسجيل، قد مكنت من تحقيق نتائج معتبرة ومشجعة عند تاريخ 31 اوت 2023. أين تم تسجيل 3411 مشروع بمبلغ استثمار مصرح به مقدر 1799 مليار دينار جزائري.

ومن المتوقع –يضيف الوزير الأول-، أن تخلق هذه المشاريع ما يفوق عن 87 ألف منصب شغل عند دخولها حيز الإستغلال.

كما يبلغ عدد المشاريع المسجلة لدى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والإستثمارات الأجنبية، 88 مشروع، منها 28 استثمار أجنبي مباشر. و43 بشراكة مع مستثمرين جزائريين و17 مشروع استثماري كبير لمستثمرين محليين.

تسجيل أزيد من 100 رغبة في الإستثمار بادر بها أجانب

كما تم تسجيل أزيد من 100 رغبة في الإستثمار بادر بها أجانب. منهم شركات كبرى، وتم دراستها على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار. في انتظارتجسيدها عند صدور القانون الذي يحدد شروط وكيفية منح العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة.

هذا ويجري حاليا تدعيم الوكالة الجزئرية لترقية الاستثمار بجميع الامكانيات المادية والبشرية. من أجل مواصلة تحسين مناخ الإستثمار وتبسيط الإجراءات إذ تتطلع في المدى المتوسط. إلى رقمنة الإجراءات وتكريس الشباك الوحيد الرقمي عبر المنصة الرقمية للمستثمر. تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي وردت ضمن أحكام قانون الإستثمار الجديد.

كما تعمل الوكالة حاليا حرصا منها على الدخول الفعلي للمشاريع المسجلة أو تلك التي منحت لها تمديدات للمزايا، بوضع نظام المتابعة يسمح لها بوضع مؤشرات حقيقة حول سير مراحل انجاز المشاريع حرصا منها على أخلقة الحياة الإقتصادية ومن جهة أخرى تقديم المرافقة اللازمة من أجل رفع كل العقبات التي تحول دون إنجاز المشاريع في الوقت المحدد لها.