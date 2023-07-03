الوزير الأول: نولي عناية خاصة لقطاع الطاقات المتجددة

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن الحكومة قد حرصت منذ البداية وتجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، على إيلاء عناية خاصة لقطاع الطاقات الجديدة والمتجددة

وأوضح الوزير الأول، في كلمة، قرأتها نيابة عنه وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، أن الحكومة حرصت على انجاز انتقال طاقوي ناجح وآمن نحو الطاقات الجديدة والمتجددة، بهدف تكريس النمو الأخضر.

مضيفا أن الحكومة التزمت من هذا المنظور، بتنفيذ عدة أعمال تندرج في إطار مخطط وطني مكثف وطموح من أجل تحقيق سياسة الفاعلية الطاقوية المنتهجة لفائدة الاقتصاد الوطني.

وجاءت هذه الكلمة، بمناسبة مراسم حفل توزيع شهادات ما بعد التدرج للدفعة الأولى المتخصص في مختلف ميادين الطاقات الجديدة والمتجددة، ولاسيما انتقال طاقوي. من المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات وجامعة هواري بومدين، حسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم.