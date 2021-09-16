الوزير الأول: هذا سبب إرتفاع أسعار بعض المنتجات

أوضح الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، خلال إجابته على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، أسباب إرتفاع أسعار بعض المنتجات.

وقال بن عبد الرحمان، إن إرتفاع أسعار بعض المنتجات في السوق الجزائرية، راجع لارتفاع البقوليات في الأسواق العالمية نتيجة الأزمة الصحية وكذا ارتفاع تكاليف النقل الدولي، وكذا ظروف الانتاج التي أدت لزيادة أسعار الخضر والفواكه واللحوم خاصة البيضاء منها.

بالإضافة إلى كل هذا، يضيف الوزير، فإن من أسباب ارتفاع الأسعار بعض الممارسات الجشعة من قبل أناس باعوا ضمائرهم.

وطمأن الوزير الأول، المواطنين، بأن الدولة ستتخذ اجراءات في هذا الخصوص خلال الأيام القادمة.

كما ستعمل الدولة، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية، على التمويل المنتظم للسوق بهذه المواد لكبح ارتفاع الأسعار، وكذا تكثيف الرقابة والإجراءات الردعية ومكافحة المضاربة والاحتكار.

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