الوزير الأول والطاقم الحكومي يؤدون صلاة عيد الأضحى

أدى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، رفقة الطاقم الحكومي وسفراء صلاة عيد الأضحى المبارك من المسجد الكبير صبيحة اليوم السبت.

وحضر صلاة العيد مستشار رئيس الجمهورية عبد الحفيظ علاهم، ومدير الديوان برئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف، ووزير الداخلية كمال بلجود. بالإضافة كذلك إلى وزير التجارة كمال رزيق، ووزير المجاهدين. وعدد من الوزراء على غرار وزير الصناعة أحمد زغدار، وزير التربية عبد الحكيم بلعابد. بالإضافة إلى سفراء وقناصلة دول إسلامية في الجزائر. كما تلقى أيمن بن عبد الرحمن تهاني العيد من قبل الوزراء والسفراء.

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كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن الجزائر لها مزايا كثيرة تجعل منها وجهة إستثمارية جذابة بامتياز. ولها فرص كثيرة للإستثمار. حيث تتمتع بشبكة متطورة من الطرق البرية والمواني والمطارات.

وقال أيمن بن عبد الرحمن خلال إشرافه على انطلاق أشغال منتدى الأعمال “الجزائري المصري”، أن الرئيسين عبد المجيد تبون وعبد الفتاح السيسي يلتزمان بالعمل على كل ما من شأنه رفع مستوى التعاون والشراكة بين الجزائر ومصر. بالإضافة كذلك إلى حرصهما على زيادة حجم الاستثمارات البينية. وتعظيم الإستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار وزيادة معدلات التبادل التجاري.

وأضاف بن عبد الرحمن، أن الجزائر أنجزت أو باشرت بإنجاز مشاريع طرق كبرى تربطها بالقارة الإفريقية. من خلال منفذين بريين في مدينتي تمنراست وتندوف. بالإضافة كذلك إلى إتفاق الجزائر مؤخرا مع موريتانيا لإنجاز مشروع طريق بري يربط مدينتي تندوف والزويرات.

وأضاف بن عبد الرحمن في ذات السياق، أن كل هذه البنى الاستراتيجية ستسمح للمستثمرين الذي يوطنون نشاطاتهم بالجزائر بفتح منافذ تجارية وتصديرية نحو الأسواق الإفريقية. التي يفوق عدد المستهلكين فيها المليار نسمة.

كما أشار الوزير الأول، إلى أن الجزائر تقدم كل شروط النجاح للإستثمار والشراكة. لاسيما فيما يتعلق بمشاريع ذات جدوى تصديرية نحو دول إفريقيا وغيرها. حيث سعت الجزائر لتسريع حركة التنمية الاقتصادية. من خلال تبنيها جملة من الإصلاحات الهيكلية لتطوير القطاعات الاقتصادية التي تساهم في خلق مناصب الشغل. وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.