الوزير الأول والطاقم الحكومي يؤدون صلاة العيد

أدى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، رفقة الطاقم الحكومي صلاة عيد الفطر المبارك من المسجد الكبير صبيحة اليوم الجمعة.

وحضر صلاة العيد وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، ووزير الداخلية ابراهيم مراد، وعدد من الوزراء على غرار وزير التجارة الطيب زيتوني،. وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي. وزير التربية عبد الحكيم بلعابد بالإضافة إلى سفراء وقناصلة دول إسلامية في الجزائر. كما تلقى أيمن بن عبد الرحمن تهاني العيد من قبل الوزراء والسفراء.