الوزير الأول والطاقم الحكومي يؤدون صلاة عيد الأضحى بالجامع الكبير بالعاصمة

أدى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك بالجامع الكبير بالجزائر العاصمة. في جو سادته السكينة والخشوع وسط جمع غفير من المواطنين.

كما أدى صلاة العيد في نفس الجامع, أعضاء الحكومة وكذا أعضاء من السلك الدبلوماسي العربي و الإسلامي المعتمد بالجزائر.

و عقب خطبتي صلاة العيد, تبادل الوزير الأول التهاني مع أعضاء الطاقم الحكومي والسلك الدبلوماسي العربي و الإسلامي المعتمد بالجزائر. وجمع من المواطنين في أجواء سادتها مظاهر البهجة والتآخي والتآزر.