الوزير الأول وسفير فلسطين بالجزائر يتطرقان إلى آخر تطورات القضية الفلسطينية

استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان،اليوم الإثنين، بقصر الحكومة، سفير دولة فلسطين بالجزائر فايز أبو عيطة.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فلقد شكّل شكّل فرصة للتأكيد على عمق أواصر الأخوة والتضامن والتعاون التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وعلى موقف الجزائر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.

كما تطرق الطرفان أيضا إلى آخر تطورات القضية الفلسطينية، وجهود الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للدفاع عن هذه القضية المركزية، لاسيما مبادرتـه التي تكللت بالتوقيع على إعلان الجزائر للمّ الشمل من أجل الوحدة الفلسطينية.