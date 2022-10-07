الوزير الأول: وضع منصة رقمية تتيح للمواطنين تتبع دراسة تظلماتهم

كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، بأن الحكومة وبتوجيه من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون توشك على الإنتهاء من وضع منصة رقمية مرتبطة بجميع الأنظمة المعلوماتية لمختلف مؤسسات الدولة. تمكن المواطنين من تتبع دراسة تظلماتهم.

وقال الوزير الأول، خلال رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول بيان السياسة العامة للحكومة. وفي معرض تأكيده على عزم الحكومة على مكافحة البيروقراطية والفساد. أنه وبتوجيه من رئيس الجمهورية سيتم وضع منصة رقمية لتظلمات المواطنين مرتبطة بجميع الأنظمة المعلوماتية لمختلف مؤسسات الدولة تتيح للمواطنين تتبع تظلماتهم ومراحل دراستها.

كما شدّد الوزير الأول: على أن مسألة الإستماع إلى انشغالات المواطنين والتكفل بها تعتبر من أولويات الحكومة. باعتبارها الخطوة الأولى في سبيل استرجاع الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. وذلك عبر مختلف القنوات المتاحة. سواء عن طريق الهاتف من خلال مراكز النداء القطاعي عبر الرقم 00-11 المتاح عبر كل الولايات. وكذا العرائض المكتوبة الواردة إلى المصالح المحلية. فضلا عن برامج استقبال المواطنين من قبل كافة المسؤولين.

وأشار الوزير الأول، إلى أنه تم التكفل بأكثر من 216 ألف عريضة. خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي 2022 إلى غاية اليوم. كما ذكر أيضا بأن وزارة الداخلية كانت قد أطلقت ولنفس الغرض منصة رقمية تحت مسمى “تشكي” تسمح للمواطنين برفع انشغالاتهم عن بعد وبصفة آنية. تجسيدا لمبدأ تقريب الإدارة من المواطن ضمن إستراتيجية عصرنة القطاع.

وقد سجلت هذه المنصة الرقمية منذ اطلاقها 15.640 عريضة. تم التكفل بأكثر من 65 بالمائة منها، خصت قطاعات السكن، الربط بمختلف الشبكات، نزع الملكية ورخص البناء، التهيئة العمرانية ونظافة المحيط، العمل والتوظيف”. ويندرج كل ذلك ضمن سعي الحكومة إلى مكافحة البيروقراطية والفساد.

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