الوزير الأول ووزراء يُعزّون والي البيض إثر وفاة عائلة من 7 أشخاص اختناقا بالغاز

تلقى والي ولاية البيّض اتصالاً هاتفياً من الوزير الأول سيفي غريب، رفقة السعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل. وعبد الكريم بوالزرد وزير المالية لتقديم واجب العزاء والمواساة. على إثر المصاب الجلل الذي ألمّ بسكان ولاية البيّض، والمتمثل في وفاة سبعة أفراد من عائلة واحدة اختناقاً بغاز أحادي أكسيد الكربون.

​وبهذه الفاجعة الأليمة، قدم الوزير الأول باسمه الخاص وباسم أعضاء الحكومة، أخلص التعازي وأصدق عبارات المواساة لعائلات الضحايا ولكافة مواطني الولاية. مؤكداً تضامن الدولة الكامل معهم في هذا الظرف العصيب.

و​تضرع الجميع إلى المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.