الوزير الأول يأمر أعضاء الحكومة بتأجيل كل زيارات العمل والتفقد

وجه الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، تعليمة إلى أعضاء الحكومة، طالبهم من خلالها بتأجيل كل زيارات العمل والتفقد التي يعتزمون القيام بها إلى ولايات الوطن.

وذلك نظرا للوضعية الوبائية التي تعيشها البلاد، وكذا الإرتفاع المحسوس في عدد الإصابات بكورونا.

كما طلب الوزير أيضا بتأجيل برمجة كل الملتقيات والأيام الدراسية مع الحرص على منع كل أنواع التجمعات على مستولى الإدارات المركزية والمحلية، كإجراء وقائي وإحترازي يبنغي احترامه.

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ترأس الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة بتقنية التحاضر المرئي عن بعد. كما درست الحكومة خلال اجتماعها، عدة نقاط في مجالات مختلفة على غرار الثقافة، الصحة، الصيد البحري. أما المجال الثقافي، فتم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط ممارسة نشاط الـمتعامل في العروض الثقافية والفنية وكيفيات ذلك.

وينص مشروع المرسوم على إلغاء الأحكام التي جاءت في الـمرسوم التنفيذي رقم 06 ـ 218 المؤرخ في 18 جوان 2006. والذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الـمتعامل في العروض الثقافية. وذلك قصد ضمان التطابق مع المرسوم التنفيذي رقم 13 ـ 140 الـمؤرخ في 10 أفريل 2013. الذي يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة.

كما يهدف مشروع هذا النص لتبسيط الإجراءات الإدارية، وإدخال طرق لمراقبة مدى تقيد المتعامل في العروض بالتنظيم والتشريع المعمول بهما. ورفع مدة استغلال رخصة المتعامل في العروض لتنتقل من 3 سنوات إلى 5 سنوات.

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وفي مجال الصحة، تم دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم اللجنة الولاية للصحة العقلية. الذي يأتي تطبيقا لأحكام الـمادة 133 من القانون رقم 18 ـ 11 الـمؤرخ في 02 جويلية 2018، والـمتعلق بالصحة.

في حين كلفت هذه اللجنة بدراسة كل طلب صادر عن الوالي الـمختص إقليميا، أو طبيب الأمراض العقلية للمؤسسة، والفصل فيه. وكل طلب يتقدم به الـمريض أو ممثله الشرعي أو كل شخص يتصرف لـمصلحته، والفصل فيه.

كما ينص مشروع هذا المرسوم، الذي يكرس لا مركزية الإجراءات وتبسيطها، على أن يترأس هذه اللجنة قاضي الجهة القضائية الـمختصة. وأن تتشكل من ممثل عن الوالي، وطبيبين مختصين في الأمراض العقلية، وممثل عن جمعية المرضى.