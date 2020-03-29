الوزير الأول يأمر الولاة بمرافقة المواطنين لتذليل أثار الحجر الصحي

أمر الوزير الأول عبد العزيز جراد ولاة الجمهورية بمرافقة المواطنين من اجل تذليل الأثار الإجتماعية والإقتصادية للحجر الصحي على المواطنين خاصة بالنسبة للعائلات المعوزة والفقيرة.

وحسب تعليمة للوزير الأول الموجهة لولاة الجمهورية فإن هذه الإجراءات جاءت من أجل تذليل أثار الحجر الصحي ، كما أمر الوزير الأول بتأطير القرى والتجمعات السكنية وتعيين مسؤول لها من سكانها.

وتقتصر مهام مهام هذه اللجان على مساعدة الأسر المحتاجة بعد إحصائها ومساعدتهم أثناء فترة الحجر الصحي.

واكد الوزير الأول في تعليمته أن وزير الداخلية سيدعو رؤساء البلديات لتنصيب خلية يقظة لمتابعة تطورات فيروس كورونا، كما أمر الوزير الأول عبد العزيز جراد الولاة بضرورة المحافظة على تعبئة كل الموارد البشرية وتنظيم العمل التطوعي وبين الأطباء وشبه الطبي والمتقاعدين والتنسيق مع المؤسسات الصحية العمومية.