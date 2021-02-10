الوزير الأول يأمر بتأمين منشآت الإيواء في الإقامات الجامعية عبر الوطن

استمعت الحكومة خلال إجتماعها اليوم برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويتمثل هذا العرض في تسيير الخدمات الجامعية وتحسين ظروف معيشة الطلبة.

وحسب بيان الوزارة الأولى،فإن وزير التعليم العالي قدم الإجراءات التي اتخذها القطاع في إطار تحسين ظروف إيواء وإطعام ونقل الطلبة.

كما أشار إلى التدابير الوقائية الـمتخذة داخل الجامعات والأحياء الجامعية لـمكافحة {كوفيد.19}.

عقب العرض، أصدر جراد تعليماته إلى وزير التعليم والبحث العلمي، من أجل اتخاذ تدابير عاجلة، تتمثل في إعادة تأهيل الأحياء الجامعية التي تشهد حالة تدهور الـمباني والتجهيزات.

كما أمر الوزير الأول بتأمين منشآت الإيواء، لاسيما من خلال منع الدخول إلى هذه الأحياء لكل الأشخاص غير الـمقيمين بها بغية ضمان أمن الطالبات والطلبة، يضيف البيان

كما أكد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات المتعلقة بإطعام ونقل الطلبة داخل ومابين الولايات.

وكذا السهر على النظافة والإطار الـمعيشي للأحياء الجامعية والأجنحة.