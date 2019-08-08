الوزير الأول يأمر بمنح 150مليار سنتيم لتسوية تحفظات مشروع النفق البيضوي بغرداية

كشف وزير الموارد المائية علي حمام على هامش زيارته الي ولاية غرداية ان الوزير الاول نور الدين بدوي امر برصد مبلغ 150 مليار سنتيم لاجل تسوية التحفظات التقنية لمشروع النفق البيضوي بمجرى وادي ميزاب بغرداية.

وذلك نزولا عند مطالب اعيان ولاية غرداية الذين راسلوه بشان الموضوع فيما سيتم منح عملية تسوية التحفظات التقنية لشركة كوسيدار.

كما كشف وزير الموارد المائية عن رصد 40 مليار سنتيم من اجل ربط حي بوهراوة بقنوات الصرف الصحي.

مؤكدا ان هناك العديد من المشاريع المستقبلية التى سيتم منحها لولاية غرداية في البرامج القادمة في مجال الموارد المائية والري.