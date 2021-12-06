الوزير الأول يؤدي زيارة مجاملة للرئيس الفلسطيني محمود عباس

أدى الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان مساء اليوم الإثنين، زيارة مجاملة لرئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن بمقر إقامته في زرالدة. وتدخل هذه الزيارة في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الى الجزائر. وحضر إلى جانب الوزير ألاول رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

ويشرع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بزيارة رسمية إلى الجزائر تدوم 3 أيام بداية من أمس السبت. وكان في إستقباله لدى وصوله إلى مطار الجزائر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وخلال اللقاء أشاد الرئيس تبون بالعلاقات التاريخية والمميزة التي تجمع بين الجزائر ودولة فلسطين. مؤكدا ان والجزائر ستبقى وفيةً لمبادئها الأصيلة والمنادية بإعلاءِ الحقِ ونُصرةِ الـمظلومين مهما طال الزمنُ، ومهما كان الثمن.

كما قرر الرئيس تبون عقد ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية بالجزائر، بعد أخذ رأي الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وفي ذات السياق منحت الجزائر شيك بـ100 مليون دولار لدولة فلسطين. وكذا تخصيص 300 منحة دراسية لفائدة طلبة فلسطينيين.

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