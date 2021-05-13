الوزير الأول يؤدي صلاة العيد بالمسجد الكبير

أدى الوزير الأول ، عبد العزيز جراد، صباح اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد الكبير بالجزائر العاصمة.

وتلقى الوزير الأول، التهاني من قبل الطاقم الحكومي والسلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر وثلة من المواطنين.

وكان الإمام الخطيب قد ذكّر في خطبتي العيد بفضائل شهر رمضان الكريم وحِكم العيد.

كما دعا الإمام في الوقت ذاته إلى تقوية اللحمة الوطنية والوحدة وتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن.

ودعا إلى الحفاظ على نعمة الأمن التي تعيشها بلادنا، مؤكدا أن من نعم الله العيش في أمن ووحدة وسلام، وهي نعمة جليلة لا يعرف قدرها إلا من حرمها.