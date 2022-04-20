الوزير الأول يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير المرافقة اللازمة للمتعاملين الاقتصاديين

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، بقصر الحكومة، وفدًا عن كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين برئاسة محمد عبد الوهاب زياني.

وقد استعرض هذا اللّقاء أبرز التحديات التي يجب رفعها من أجل تطوير القطاعات الاستراتيجية ضمن مخطط انعاش الاقتصاد الوطني الذي تضمنه برنامج السيد رئيس الجمهورية.

وفي هذا الصدد، استمع الوزير الأول إلى أهم انشغالات هذه الفيدراليات، مؤكدًا بالمناسبة على التزام الحكومة التام والدائم بتوفير المرافقة اللازمة للمتعاملين الاقتصاديين الجادين من أجل المساهمة الفعالة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع،لاسيما، فيما يتصل بخلق بيئة استثمارية شفافة، وإزالة كل العقبات البيروقراطية لتسهيل الفعل الاستثماري كما أكد عليه رئيس الجمهورية في العديد من مداخلاته.

وقد حضر هذا اللقاء كل من رئيس فيدرالية الصناعة الغذائية، الزراعة والصيد، ورئيس فيدرالية الصناعة والخدمات، إلى جانب رئيسة فيدرالية البناء والأشغال العمومية.

الوزير الأول: سنواصل دعم التدريس والتكوين والمعرفة

أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، في ذكرى يوم العلم، أن الحكومة ستواصل دعم التدريس والتكوين والمعرفة.

وكتب الوزير الأول تدوينة على صفحته بفايسبوك في هذه المناسبة جاء فيها: “في ذكرى يوم العلم. نعتز بأصالتنا الضاربة في عمق التّاريخ. وبهويتنا التي اجتهد العلامة عبدالحميد بن باديس في ترسيخ قيمها في نفوس الأجيال”.

وأضاف أيمن بن عبد الرحمان: “رسالة ستظل في صميم تجندنا لبناء جزائر جديدة كما التزم بها السيّد الرئيس. فبالعلم تنهض الأمم وبالأخلاق تستقيم مجتمعاتها. سنواصل دعم التدريس والتكوين والمعرفة من أجل بناء شخصية جزائرية تؤمن بذاتها وتنفتح على الآخر”.

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وزير التربية يدعو إلى اكتساب المعارف العلمية الحديثة

كما أكد وزير التربية الوطنية، عبدالحكيم بلعابد، اليوم السبت، أن الرهانات العلمية التي يتعين مواكبتها مرهونة برفع الأداءات التي تقدمها المدارس الجزائرية. ودعا بلعابد على هامش احتفال وزارة التربية الوطنية بيوم العلم بثانوية الرياضيات محند مخبي القبة، الى اكتساب المعارف العلمية الحديثة. كما طالب الوزير بترقية البحث العلمي وتطويره وفق أساليب البحث الحديثة.مبرزا في الوقت ذاته بدور العلامة الراحل الامام ابن باديس، الذي أحيا الجزائر بعلمه.

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