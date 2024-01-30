الوزير الأول يؤكد ترقية التعاون الثنائي مع وزير الداخلية التونسي

استقبل الوزير الأول نذير العرباوي اليوم الثلاثاء، وزير الداخلية بالجمهورية التونسية، كمال الفقي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر. في إطار إنعقاد الدورة الأولى للجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية المشتركة.

وأعرب الجانبان عن إرتياحهما لعمق ومتانة أواصر الأخوة والتضامن التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. تنفيذا للإرادة المشتركة التي تحدو قائدي البلدين.

وحسب بيان للوزارة الأولى، فقد نوّه الطرفان بالتوافق السياسي المشترك بشأن التعامل مع القضايا الإقليمية و الدولية. بالإضافة كذلك إلى استعراض مخرجات الدورة الأولى للجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية المشتركة.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على الحرص المشترك لتنفيذ مخرجات الدورة الأولى للجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية المشتركة. و ترقية مستوى التعاون الثنائي لاسيما في المناطق الحدودية المشتركة.