الوزير الأول يؤكد عزم الحكومة على بناء منظومة إحصائية فعّالة

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان اليوم الأربعاء، عزم الحكومة على الـمضي قدما لبناء منظومة إحصائية فعالة.

وقال الوزير الأول خلال إشرافه على تنصيب المجلس الوطني للإحصاء بالمركز الدولي للمؤتمرات.أن بناء منظومة إحصائية فعّالة يأتي في مستوى البرنامج الطموح الذي سطرته الحكومة لتنفيذ إلتزامات رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون.

ودعا بن عبدالرحمان، كل الفاعلين وضمن هذا الإطار التشاوري إلى وضع إستراتيجية وطنية بصفة إستعجالية لتطوير الإحصائيات تتضمن العودة إلى مختلف الأعمال الإحصائية التي غٌيًبت منذ سنوات وحرمت البلاد من عشرات بل مئات الـمؤشرات.

وهذا مثل مسح دخل وإنفاق الأسرة، مسح الـمؤسسات، إضافة الى مسح التشغيل وإعطاء أهمية أكبر للدراسات الديمغرافية الكفيلة بتقدير تطور إحتياجات السكان وكذا العودة إلى إصدار الـمذكرة الظرفية.

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