الوزير الأول يؤكد على استعمال المواد المحلية في بناء السكنات

أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، على ضرورة استعمال المواد المحلية في بناء السكنات ومنحها الأولوية.

كما أكد الوزير، على ضرورة تشكيل جمعيات أحياء لحماية وترقية المحيط والحفاظ على البيئة من أجل تحسين المستوى المعيشي للمواطن على المستوى الأحياء السكنية الجديدة.

وأشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان اليوم الثلاثاء، على توزيع 18 ألف وحدة سكنية. منها 3 آلاف وحدة بصيغة ” عدل”. بمناسبة الذكرى الـ59 لعيدي الإستقلال والشباب.

وفي أول خرجة له منذ تعيينه وزيرا أول، قام أيمن بن عبد الرحمن اليوم الثلاثاء بتدشين موقع، 3746 بالدويرة لصيغة البيع بالإيجار. وسمي الحي باسم المجاهد محمد