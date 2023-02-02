الوزير الأول يبحث تعزيز التعاون مع الرئيس المدير العام لمجمع موانئ دبي العالمية

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، الرئيس المدير العام لمجمع موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم.

ويأتي هذا اللقاء على هامش مشاركة الوزير الأول، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في قمة داكار الثانية حول تمويل المنشآت في إفريقيا، الجارية أشغالها بالعاصمة السنغالية.

وقد شكل اللقاء فرصة للتحادث حول مشاريع الشراكة والتعاون بين الجانبين واستشراف آفاق تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات.