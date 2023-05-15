الوزير الأول يبحث تعزيز التعاون مع وزير الإقتصاد البرتغالي

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين، بقصر الحكومة، أنطونيو كوستا سيلفا، وزير الاقتصاد والبحر للجمهورية البرتغالية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى بلادنا.

وقد جرى اللقاء بحضور وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، على عون.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فإن اللقاء شكل فرصة لاستعراض واقع وآفاق العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، لاسيما على ضوء نتائج الدورة السادسة لمجموعة العمل الاقتصادية المشتركة الجزائرية-البرتغالية، التي جرت أشغالها بالجزائر يومي 14 و15 ماي الجاري.

كما تطرق الجانبان إلى الاستحقاقات الثنائية الهامة التي يعكف البلدان على تحضيرها، مؤكدين إرادتهما الراسخة في تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات. يضيف المصدر نفسه.