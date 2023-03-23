الوزير الأول يبحث مع نظيرته التونسية تعزيز التعاون الثنائي

تحادث الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان،اليوم الخميس مع رئيس الحكومة للجمهورية التونسية نجلاء بودن.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد تطرق الوزير الأول مع نظيرته التونسية إلى “واقع العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها في جميع المجالات”.

وجاء في البيان أنه ” في إطار تقاليد الحوار المستمر والمشاورات الثنائية بين الجزائر وتونس التي كرسها قائدا البلدين، تحادث الوزير الأول، ذأيمن بن عبد الرحمان، مع ذنجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة للجمهورية التونسية الشقيقة، التي تطرق معها إلى واقع العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها في شتى المجالات “.

كما كانت المحادثات -يضيف نفس المصدر-” فرصة للتطرق إلى سبل تعزيز الدعم للشقيقة تونس من أجل تمكينها من استعادة استقرارها الاقتصادي الذي تعكف السلطات التونسية على تحقيقه ” حيث “أطلعت السيدة رئيسة الحكومة السيد الوزير الأول على آخر المستجدات ذات الصلة بالمفاوضات الجارية بين تونس وصندوق النقد الدولي بخصوص الاتفاق المالي في إطار آلية تسهيل الصندوق الممدد، والرامي إلى دعم السياسات الاقتصادية في تونس”.

كما أبرز نفس البيان أنه و”انطلاقا من علاقات الأخوة والتضامن التاريخية والوطيدة التي تربط الجزائر وتونس وشعبيهما الشقيقين، وبتوجيهات سامية من السيد رئيس الجمهورية، أعرب السيد الوزير الأول عن تضامن الجزائر التام مع الشقيقة تونس في إطار مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.”

وأكد البيان ذاته، أنه بمناسبة هذه المحادثات “حرص الجانبان على التأكيد على عزمهما المشترك للعمل سويا على المضي قدما نحو المزيد من التكامل الاستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة، إعمالا لتوجيهات قائدي البلدين.”