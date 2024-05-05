الوزير الأول يتحادث ببانجول مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي

أجرى الوزير الأول, نذير العرباوي، محادثات مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني, حيث تناولت العلاقات الثنائية ومستجدات الاوضاع في ليبيا.

ويأتي هذا على هامش مشاركته في أشغال مؤتمر القمة ال15 لمنظمة التعاون الاسلامي التي انطلقت أشغالها يوم أمس بالعاصمة الغامبية، بانجول, بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وبالمناسبة, أعرب اليد الكوني عن تقديره لدعم الجزائر المستمر لجهود التوصل الى حل سياسي مستديم يحفظ لليبيا وحدتها وسيادتها ويحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في استعادة الأمن والاستقرار مع دعوة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لمواصلة جهوده والعمل من أجل تجنيب ليبيا التدخلات الخارجية المتفاقمة.

ولدى تطرقهما للأوضاع الإقليمية, أعرب الجانبان عن ارتياحهما لانعقاد الاجتماع التشاوري الذي جمع بتونس يوم 22 أبريل 2024 كلا من رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون، ونظيره التونسي, قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي, السيد محمد يونس المنفي, حيث أكد الجانبان تمسكهما بهذا الإطار الثلاثي الذي يخدم مصالح الدول الثلاثة التي تجمعها الحدود والمصالح المشتركة.